ГАЗ запустит производство автомобилей на Кубе

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Гавана, 22 мая. Группа ГАЗ заинтересована в организации сборочного производства на Кубе, заявил директор по развитию международного бизнеса компании Леонид Долгов.

На прошлой неделе Долгов провел переговоры с руководством ряда кубинских транспортных предприятий и профильных ведомств.

«Мы обсуждаем с кубинской стороной не только дальнейшие поставки нашей техники, но и организацию сборочного производства на Кубе», — подчеркнул Долгов, отметив, что обе стороны проявляют большое желание наладить долгосрочное сотрудничество, залогом которого может стать размещение сборочного производства техники марки ГАЗ, а не только поставка транспорта и ремонт авто.

Представитель российской компании отметил, что уровень подготовки кубинских рабочих достаточен для развития производственной кооперации. Он также добавил, что последние три года представители компании активно работают с коллегами с Кубы.

Группа ГАЗ является крупнейшим производителем коммерческого транспорта в России. Компания выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие авто, автобусы, грузовики, автокомпоненты, силовые агрегаты.