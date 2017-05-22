Судьба Луческу в «Зените» будет определена в ближайшие две недели

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Санкт-Петербург, 22 мая. Будущее главного тренера ФК «Зенит» Мирчи Луческу станет известно в ближайшие две недели, сообщил источник Федерального агентства новостей.

До первых чисел июня руководство петербургского клуба проведет собрание, на котором обсудит итоги сезона, заслушает позицию главного тренера Мирчи Луческу и примет решение относительно дальнейшего сотрудничества. Спикер Федерального агентства новостей отметил также, что, несмотря на невыполнение поставленных на сезон задач, шансы Луческу сохранить пост оцениваются как неплохие.

Это связано, прежде всего, с тем, что переговоры с потенциальными кандидатами на пост главного тренера затягиваются. Напомним, по итогам чемпионата России «Зенит» занял третье место, не получив права выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.