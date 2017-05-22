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Украина
Киев интенсивно ищет активы «Газпрома» на Украине для взыскания многомиллиардного штрафа

Киев интенсивно ищет активы «Газпрома» на Украине для взыскания многомиллиардного штрафа

14:47  22 Мая 2017
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Киев интенсивно ищет активы «Газпрома» на Украине для взыскания многомиллиардного штрафа

Киев, 22 мая. Киев ведет интенсивную работу по поиску активов «Газпрома» на Украине для взыскания с российской компании 6,4 млрд долларов. Об этом заявил глава Минюста Украины Павел Петренко.

«Мы сейчас интенсивно работаем. Я не хочу раньше времени раскрывать определенную информацию, потому что это процесс поиска активов и имущества. Мы все делаем в рамках закона, и это будет, я очень рассчитываю, позитивный кейс по выполнению данного решения», — считает он.

Ранее Высший хозяйственный суд Украины подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с «Газпрома» штрафа в размере 172 млрд гривен (около 6,4 млрд долларов) за то, что он якобы злоупотребляет монопольным положением на рынке Украины при транзите газа в Европу.

#украина #газпром
Катерина Михайлиди
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