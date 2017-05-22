РФ разработала проект конвенции ООН по борьбе с информационной преступностью
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Москва, 22 мая. Российская сторона подготовила проект конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) о сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности. Об этом рассказал в понедельник заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Олег Сыромолотов.
По словам дипломата, презентация документа, в которой примут участие российские специалисты, пройдет уже 24 мая.
Как ранее сообщало издание Утро.ру, МЧС Российской Федерации успешно отразило несколько вирусных атак на компьютеры ведомства.
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