«Аэрофлот» потребовал от «Гражданских самолетов Сухого» более полумиллиарда рублей

В закладки

Скопировать

Москва, 22 мая. Иск против «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) с суммой исковых требований в 576 млн рублей был подан в апелляционный суд Москвы крупнейшей российской авиакомпанией «Аэрофлот».

Как говорится в материалах суда, 24 апреля в суд поступило исковое заявление, которые было принято к производству. 6 июня состоится заседание по делу.

По словам осведомленных источников, иск связан с поставкой в лизинг первых десяти SSJ100 «Аэрофлоту». Так, компания «Гражданские самолеты Сухого» взяла на себя обязательство компенсировать «Аэрофлоту» потери, которые первозчик понесет в том случае, если не сможет получить субсидии на уплату лизинговых платежей из федерального бюджета, сообщили «Ведомости».

Напомним, ранее сообщалось, что Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил иск к российскому певцу Филиппу Киркорову и взыскал с него 499 тысяч рублей долга по кредиту.