Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
«Аэрофлот» потребовал от «Гражданских самолетов Сухого» более полумиллиарда рублей

«Аэрофлот» потребовал от «Гражданских самолетов Сухого» более полумиллиарда рублей

14:28  22 Мая 2017
100

«Аэрофлот» потребовал от «Гражданских самолетов Сухого» более полумиллиарда рублей

Москва, 22 мая. Иск против «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) с суммой исковых требований в 576 млн рублей был подан в апелляционный суд Москвы крупнейшей российской авиакомпанией «Аэрофлот».

Как говорится в материалах суда, 24 апреля в суд поступило исковое заявление, которые было принято к производству. 6 июня состоится заседание по делу. 

По словам осведомленных источников, иск связан с поставкой в лизинг первых десяти SSJ100 «Аэрофлоту». Так, компания «Гражданские самолеты Сухого» взяла на себя обязательство компенсировать «Аэрофлоту» потери, которые первозчик понесет в том случае, если не сможет получить субсидии на уплату лизинговых платежей из федерального бюджета, сообщили «Ведомости».

«Аэрофлот» потребовал от «Гражданских самолетов Сухого» более полумиллиарда рублей

Напомним, ранее сообщалось, что Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил иск к российскому певцу Филиппу Киркорову и взыскал с него 499 тысяч рублей долга по кредиту. 

#аэрофлот
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть