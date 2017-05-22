Пара обуви против уникальной личности: Трамп и Ас-Сиси обменялись комплиментами

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Эр-Рияд, 22 мая. Американский лидер Дональд Трамп оценил обувь египетского коллеги Абделя Фаттаха ас-Сиси в ходе встречи в Саудовской Аравии. Об этом передает телеканал CNN.

Глава США похвалил обувь египетского коллеги, отметив, что ему она нравится.

«Мне нравятся ваши туфли. Боже, вот это туфли», — не удержался Трамп.

По данным телеканала, в тот момент на президенте Египетской Арабской Республики были черные туфли, очень похожие на те, в которых пришел сам Трамп. Правда, начищены они были лучше. В свою очередь, Ас-Сиси также похвалил Трампа, назвав его «уникальной личностью».

Напомним, саммит с участием 45-го президента США Трампа и представителей руководства более 50 арабских и мусульманских государств стартовал в прошедшее воскресенье вечером в Эр-Рияде.