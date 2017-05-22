Ирак приостановил импорт турецких помидоров

В закладки

Скопировать

Анкара, 22 мая. Ирак приостановил импорт томатов из Турции, чтобы поддержать собственных сельхозпроизводителей, сообщает турецкое издание Hurriyet.

Ирак является одним из важных рынков турецких помидоров, однако с 21 мая импорт приостановлен, ввоз помидоров из Турции также запрещен в России. Известно, что Анкара получила $88 млн от экспорта томатов в Ирак в прошлом году. Отметим, что в начале мая Москва и Анкара договорились снять все экономические ограничения, однако запрет на ввоз помидоров в РФ остается в силе, что обусловлено поддержкой российских аграриев со стороны государства.