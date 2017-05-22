Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Ирак приостановил импорт турецких помидоров

Ирак приостановил импорт турецких помидоров

14:12  22 Мая 2017
118

Ирак приостановил импорт турецких помидоров

Анкара, 22 мая. Ирак приостановил импорт томатов из Турции, чтобы поддержать собственных сельхозпроизводителей, сообщает турецкое издание Hurriyet.

Ирак является одним из важных рынков турецких помидоров, однако с 21 мая импорт приостановлен, ввоз помидоров из Турции также запрещен в России. Известно, что Анкара получила $88 млн от экспорта томатов в Ирак в прошлом году. Отметим, что в начале мая Москва и Анкара договорились снять все экономические ограничения, однако запрет на ввоз помидоров в РФ остается в силе, что обусловлено поддержкой российских аграриев со стороны государства.

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть