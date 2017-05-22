Появилось видео из Петербурга, где мужчина угрожал взорвать жилой дом

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Санкт-Петербург, 22 мая. В квартире дома на Товарищеском проспекте Санкт-Петербурга, житель которой угрожал соседям взрывом, работают сотрудники правоохранительных органов. Видео с места событий публикует Федеральное агентство новостей.

Как сообщает корреспондент ФАН, в квартиру уже вошли двое понятых и взрывотехник. По неподтвержденной пока информации, помещения жилища проверяются на наличие взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что один из жильцов заперся в квартире дома на Товарищеском проспекте и пригрозил взорвать гранату. В ходе переговоров он принял решение сдаться. У мужчины изъяли гранату времен Великой Отечественной войны.