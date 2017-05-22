Алеппо: «Силы Тигра» уничтожили 20 боевиков ИГ на востоке провинции

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Алеппо, 22 мая. Бригада «Силы Тигра» закрепились в 10 километрах от города Маскана.

Элитная бригада «Силы Тигра» при поддержке ствольной артиллерии ведет наступление на востоке провинции Алеппо. В ходе военной операции войска освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) деревню Аль-Самладжия. Во время столкновений уничтожено более 20 исламистов, сообщает сирийский источник.

Правительственные войска установили контроль над заправочной станцией Аль-Хузаим, находящейся на трассе Алеппо-Ракка. Также «Силы Тигра» закрепились на высоте Таль-Фидда, которая дает возможность контролировать четыре близлежащих населенных пункта.

* Организация запрещена на территории РФ.