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Общество
Собчак поделилась эротичным фото в бане и секретом сексуальной привлекательности

Собчак поделилась эротичным фото в бане и секретом сексуальной привлекательности

14:58  22 Мая 2017
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Собчак поделилась эротичным фото в бане и секретом сексуальной привлекательности

Москва, 22 мая. Светская львица Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото из бани, где она позирует без макияжа и в нижнем белье. Снимок телеведущая сопроводила комментарием, в котором поделилась рецептом сексуальной привлекательности.

На фотографии Собчак запечатлена в соблазнительной позе. Теледива улыбается в камеру, лежа на животе и держа в руках веник, передает URA.RU.

«Выставила себя без макияжа и понеслось **** по трубам красавиц инстаграма???????? Чтобы поток был неиссякаем,признаюсь: Я себя люблю такой, не прячу лица, не устраиваю истерик из-за неудачных фото подругам», — написала она на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены).

Собчак призналась, что внешность ей никогда не помогала, но и не мешала добиваться своего, в том числе и мужского внимания, с которым проблем никогда не было.

«Ведь сексуальная привлекательность — это про энергию, а не размер губ…Попробуйте найти уверенность в другом месте. Внутри???? Люблю вас! С легким паром!» — добавила она.

Напомним, ранее известная телеведущая рассказала, что после рождения ребенка у нее изменился не только распорядок дня, но и характер. Светская львица теперь всем тусовкам предпочитает тихий домашний уют

 

Выставила себя без макияжа и понеслось говно по трубам красавиц инстаграма????????. Чтобы поток был неиссякаем,признаюсь: Я себя люблю такой, не прячу лица, не устраиваю истерик из-за неудачных фото подругам,. Да,внешность никогда не помогала ,но и не мешала мне добиваться своего,да и с мужским вниманием проблем никогда не было,скорее,наоборот:) Ведь сексуальная привлекательность-это про энергию,а не размер губ. И ,кстати,если бы я была должна оценить женскую красоту,Тильда Свинтон или Джессика Честейн прекраснее ,на мой вкус,бесконечной гряды "Анджелин Джоли" разного калибра,выставляющих фото себя в коллективном крике о помощи,в бикини и с томным взглядом. "помогите мне почувствовать себя уверенно!"-кричат мне эти фото и позы:) Попробуйте найти уверенность в другом месте. Внутри????. Люблю вас! С легким паром!!:)))

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

 

Алексей Громов
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