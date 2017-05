Собчак поделилась эротичным фото в бане и секретом сексуальной привлекательности

Выставила себя без макияжа и понеслось говно по трубам красавиц инстаграма????????. Чтобы поток был неиссякаем,признаюсь: Я себя люблю такой, не прячу лица, не устраиваю истерик из-за неудачных фото подругам,. Да,внешность никогда не помогала ,но и не мешала мне добиваться своего,да и с мужским вниманием проблем никогда не было,скорее,наоборот:) Ведь сексуальная привлекательность-это про энергию,а не размер губ. И ,кстати,если бы я была должна оценить женскую красоту,Тильда Свинтон или Джессика Честейн прекраснее ,на мой вкус,бесконечной гряды "Анджелин Джоли" разного калибра,выставляющих фото себя в коллективном крике о помощи,в бикини и с томным взглядом. "помогите мне почувствовать себя уверенно!"-кричат мне эти фото и позы:) Попробуйте найти уверенность в другом месте. Внутри????. Люблю вас! С легким паром!!:)))

