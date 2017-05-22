Собчак поделилась эротичным фото в бане и секретом сексуальной привлекательности

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Москва, 22 мая. Светская львица Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото из бани, где она позирует без макияжа и в нижнем белье. Снимок телеведущая сопроводила комментарием, в котором поделилась рецептом сексуальной привлекательности.

На фотографии Собчак запечатлена в соблазнительной позе. Теледива улыбается в камеру, лежа на животе и держа в руках веник, передает URA.RU.

«Выставила себя без макияжа и понеслось **** по трубам красавиц инстаграма???????? Чтобы поток был неиссякаем,признаюсь: Я себя люблю такой, не прячу лица, не устраиваю истерик из-за неудачных фото подругам», — написала она на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены).

Собчак призналась, что внешность ей никогда не помогала, но и не мешала добиваться своего, в том числе и мужского внимания, с которым проблем никогда не было.

«Ведь сексуальная привлекательность — это про энергию, а не размер губ…Попробуйте найти уверенность в другом месте. Внутри???? Люблю вас! С легким паром!» — добавила она.

Напомним, ранее известная телеведущая рассказала, что после рождения ребенка у нее изменился не только распорядок дня, но и характер. Светская львица теперь всем тусовкам предпочитает тихий домашний уют.