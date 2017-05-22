Петербуржец, угрожавший взорвать жилой дом боевой гранатой, был тихим, но много пил

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Санкт-Петербург, 22 мая. Сотрудники правоохранительных органов ищут еще одну гранату в жилом доме, в котором угрожал устроить взрыв 45-летний петербуржец.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, со слов соседей, мужчина был тихий, спокойный, но много пил и постоянно бегал в магазин. Жильцы дома на Товарищеском проспекте охарактеризовали его как «нормального», но предположили, что он мог пойти на преступление под воздействием алкоголя.

Граната, которой угрожал мужчина, оказалась боевой. Ее обезвредили на месте взрывотехники ОМОН. Сейчас правоохранители выясняют, откуда она взялась. Кроме того, существует вероятность, что у мужчины была еще одна граната. В квартире находятся взрывотехники, полицейские попросили очевидцев отойти от здания на безопасное расстояние.

Напомним, житель дома на Товарищеском проспекте Петербурга заперся в своей квартире и угрожал взорвать боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об угрозах сообщили соседи. После переговоров с полицией мужчина сдался.