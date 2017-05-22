«Фрекзита» не будет: Ле Пен отказалась от разрыва с Евросоюзом

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Париж, 22 мая. Французская партия «Национальный фронт» отказывается от планов добиться выхода страны из состава Евросоюза. Такое заявление сделал партийный стратег в области экономики Бернар Моно в интервью The Telegraph.

«Фрексита не будет», — коротко заявил политик, отметив, что в партии обратили внимание на то, что говорит народ Франции.

Моно подчеркнул, что продолжает считать евро «технически нецелесообразным», однако руководство партии «Национальный фронт» не видит смысла настаивать на своем. Он также отметил, что теперь политика партии будет концентрироваться на пересмотре договоров ЕС для получения контроля над бюджетом и банковской системой, передает RT.

В ходе президентской компании лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен говорила о желании провести референдум о выходе Франции из ЕС в случае победы на выборах. Парламентские выборы Франции пройдут с 11 по 18 июня.