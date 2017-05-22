Путин обсудит в Сочи дистанционное зондирование Земли из космоса

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Сочи, 22 мая. Важнейшую тему дистанционного зондирования Земли обсудит сегодня президент РФ на обширном совещании по развитию космической отрасли и формированию Федеральной космической программы (ФКП) в Сочи.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на совещании обсудят и программу развития отрасли, и программу по вводу новых типов ракет. Отдельно он отметил вопрос о дистанционном зондировании Земли, который также поднимет глава государства. Эта тема, по словам Пескова, очень важна для развития космоса и его коммерцилизации.

«Это именно то, что связано и с вопросами безопасности, и с вопросами обороны, и с вопросами народного хозяйства, и в то же время это способно приносить существенные доходы для отрасли, как это происходит во многих странах мира», — добавил он.