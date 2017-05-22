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Спорт
Стала известна дата начала нового чемпионата России по футболу

Стала известна дата начала нового чемпионата России по футболу

15:20  22 Мая 2017
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Стала известна дата начала нового чемпионата России по футболу

Москва, 22 мая. Первый тур следующего сезона чемпионата России по футболу, скорее всего, начнется 16 июля, заключительный — в середине мая 2018 года. Об этом в понедельник рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Отметим, что собрание клубов Российской футбольной премьер-лиги состоялось сегодня в здании лиги в столице. 

По словам Бабаева, прошла официальная встреча, в ходе которой были подведены результаты прошедшего сезона, а также рассмотрены даты календаря на следующий сезон.

«Была пара вопросов по киберфутболу, но главная тема  — календарь. Предварительно определились с датой старта чемпионата — 16 июля. Заключительный тур состоится, по предварительным данным, 13 мая 2018 года», — отметил он. 

Впрочем, по словам гендиректора армейцев, точное расписание будет утверждено до 8 июня. 

Напомним, в завершившемся сезоне ЧР по футболу победу одержал московский «Спартак», серебряные медали достались ЦСКА, а бронза — «Зениту». 

Стала известна дата начала нового чемпионата России по футболу

 

#футбол #россия #чр #рфпл
Дана Балан
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