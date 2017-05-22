В Петербурге придумали спасающие детей сетки на окна

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Санкт-Петербург, 22 мая. В северной столице инженеры создали специальную защитную сетку, которая способна предотвратить несчастный случай, поскольку выдерживает до 100 кг нагрузки.

Москитные сетки не выдерживают вес ребенка, поэтому родителям необходимо следить за своим детьми и не подпускать их к открытым окнам. Известно, что накануне в Петербурге 14-летний подросток облокотился на москитную сетку и выпал из окна – конструкция не выдержала его вес.

Для предотвращения подобных инцидентов в северной столице разработали специальную защитную сетку, которая выполнена из прочных материалов, выдерживающих нагрузку до 100 кг. Конструкция одобрена МЧС и стала лауреатом конкурса «Инновации в строительстве», пишет «Комсомольская правда – в Петербурге»