Киев отреагировал на подачу Россией в ВТО комплексного иска к Украине
Киев, 22 мая. Реакция российской стороны на санкции, которые ввел Киев, якобы доказывает их эффективность. Так считает министр юстиции Украины Павел Петренко, который прокомментировал решение Москвы обратиться за консультациями в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО).
По словам политика, украинская сторона имеет право вводить ограничения, затрагивающие сферу нацбезопасности.
«Если Россия истерит из-за того, что их экономические права нарушены тем, что мы ввели очередные санкции..., то эти санкции эффективны», — отметил он.
Напомним, ранее министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин указал на то, что Украина ущемляет права российских компаний.