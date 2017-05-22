Киев отреагировал на подачу Россией в ВТО комплексного иска к Украине

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Киев, 22 мая. Реакция российской стороны на санкции, которые ввел Киев, якобы доказывает их эффективность. Так считает министр юстиции Украины Павел Петренко, который прокомментировал решение Москвы обратиться за консультациями в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО).

По словам политика, украинская сторона имеет право вводить ограничения, затрагивающие сферу нацбезопасности.

«Если Россия истерит из-за того, что их экономические права нарушены тем, что мы ввели очередные санкции..., то эти санкции эффективны», — отметил он.

Напомним, ранее министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин указал на то, что Украина ущемляет права российских компаний.