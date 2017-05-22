ВКС РФ получили новую партию бомбардировщиков Су-34

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Новосибирск, 22 мая. Компания «Сухой» передала ВКС РФ по плану гособоронзаказа партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.

В сообщении пресс-службы компании отмечается, что боевые самолеты поднялись в воздух с взлетно-посадочной полосы аэродрома Новосибирского авиазавода и отправились к месту базирования. Количество бомбардировщиков в партии не уточняется.

Минобороны РФ заключило госконтракт с компанией «Сухой» на поставку бомбардировщиков Су-34 до 2020 года. Новосибирское предприятие произвело уже 80 подобных машин. Самолеты Су-34 показали высокую эффективность во время проведения военной операции в Сирийской арабской республике.