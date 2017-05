Новости США: израильских министров заставили встречать Трампа, Селин Дион довела американцев до слез

В закладки

США, 22 мая. Половина израильского кабмина не хотела встречать президента Дональда Трампа во время его визита в Израиль, певица Селин Дион исполнила свой бессмертный хит My Heart Will Go On и довела Америку до слез, женщина за бесценок купила привезенную астронавтом Нилом Армстронгом лунную пыль. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Трамп и противостояние экстремизму

Накануне визита в Израиль и Ватикан президент США Дональд Трамп призвал мусульманский мир противостоять «кризису исламского экстремизма», сообщает The Washington Post. «Это не битва между различными конфессиями, различными сектами или разными цивилизациями, — сказал Трамп в своем первом крупном внешнеполитическом обращении. — Это битва с варварскими преступниками, которые стремятся уничтожить человеческую жизнь, и порядочными людьми…Это битва между добром и злом».

Протест против власти

Десятки студентов покинули мероприятие в университете Нотр-Дам в знак протеста против выступления вице-президента США Майка Пенса, сообщает CNN. Пенс произносил вступительную речь после получения почетной степени в католическом университете в штате Индиана, когда группа студентов просто встала и вышла. Согласно официальным данным, с церемонии награждения ушли 10 студентов, однако их страничка в Facebook утверждает, что в акции участвовали около 140 человек.

Помпезность Эр-Рияда и игнор Израиля

В отличие от королевской помпезности, с которой президента Трампа встречали в Саудовской Аравии, подготовка к его прибытию в Израиль была не такой торжественной, что говорит о разногласиях в рядах политиков Израиля, пишет The New York Times. Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху даже пришлось приказывать кабмину прибыть на церемонию встречи Трампа, когда он узнал, что больше половины министров проигнорировали визит президента США.

Тиллерсон «продинамил» репортеров

Согласно многочисленным сообщениям, госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон провел пресс-конференцию в Эр-Рияде без американских репортеров, сообщает The Hill. На встрече он еще раз повторил слова Трампа о том, что США желают сотрудничать с Саудовской Аравией.

Китайская разведка и информаторы ЦРУ

Около 20 информаторов ЦРУ были убиты или заключены в тюрьму китайским правительством в период с 2010 по 2012 год, сообщает The New York Times. Газета отмечает, что не ясно, подверглись ли засекреченные данные Центрального разведывательного бюро взлому со стороны Китая, и кто помог Пекину идентифицировать агентов. Также сообщается, что ЦРУ никак не комментирует ситуацию.

Поиски российского следа

Сенатор от штата Флорида Марко Рубио предупредил об «облаке» вопросов, связанных с якобы попытками России повлиять на выборы 2016 года, которые висят над Белым домом, сообщает телеканал CNN. Рубио пообещал предоставить общественности ответы.

Семейный подряд Трампа

Дональд Трамп очень утомился во время визита в Саудовскую Аравию и отправил дочь вместо себя на одно из мероприятий, сообщает британская газета Independent. Иванка Трамп выступила на молодежном форуме, в ходе которого обсуждалась тема борьбы с терроризмом в социальных сетях.

Гарвардский рэп

Ученик Гарварда выпускается с отличием после того, как представил в качестве дипломной работы рэп-альбом из 10 треков, сообщает британская газета Independent. Студент «Лиги Плюща» получил один из наивысших баллов. На создание песен его вдохновили «Кентерберийские рассказы» и мама.

Интернет заменил тигров и фокусников

После 146 лет работы Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли дает последнее представление, пишет The New York Times. Шоу закрывается в связи со спадом интереса у публики. Издание сообщает, что в прошлом году группы защитников прав животных запретили выступления слонов в цирке, после чего и так не очень высокие продажи билетов упали еще сильнее. Автор заметки отмечает, что современным детям интереснее Интернет, чем канатоходцы и мотоциклисты.

Восточная эмансипация и Иванка Трамп

Иванка Трамп встретилась с женщинами-активистками в Саудовской Аравии, пишет The Washington Post. Они обсудили то, как много еще предстоит сделать, чтобы достичь равных прав с мужчинами, но Иванка отметила, что в последнее время страна сделала большой шаг вперед. На встрече с восточными активистками Иванка назвала себя «женщиной-лидером в администрации Трампа».

Возвращение «Титаника»

Селин Дион выступила со своей знаменитой песней My Heart Will Go On на музыкальной премии Billboard Music Awards, сообщает. На заднем плане транслировались сцены из фильма «Титаник». Ее выступление вызвало бурную реакцию, ей аплодировали стоя. Хотя некоторые шутили, что она одета в айсберг.

Лунная пыль Армстронга

Женщина купила пыль с Луны, привезенную Нилом Армстронгом, за 995 долларов, когда ее случайно выставили на аукцион на сайте правительства, сообщает британская газета Daily Mail. NASA подало на нее в суд, чтобы вернуть пыль назад, но проиграло. Теперь агентство должно выплатить женщине более двух миллионов долларов.