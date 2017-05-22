Суд разрешил Вадиму Самойлову исполнять песни «Агаты Кристи», написанные его братом

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Москва, 22 мая. Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска музыканта Глеба Самойлова, подтвердив таким образом право его старшего брата Вадима Самойлова исполнять 172 песни группы «Агата Кристи».

Глеб Самойлов обратился в суд после того, как его брат отправился в тур «Агата Кристи. Все хиты» посла распада группы, о котором было объявлено в 2009 году. По заявлению Глеба Самойлова, автором большинства песен группы является он. Истец требовал запретить его старшему брату исполнять их.

В сентябре прошлого года Савеловский суд Москвы отклонил иск Глеба Самойлова к брату, по его мнению, нарушающему авторские права. Однако Мосгорсуд оставил без изменений решение Савеловского суда, которое вступило в законную силу.