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Новороссия
Донбасс: ВСУ семь раз обстреляли территорию ЛНР

Донбасс: ВСУ семь раз обстреляли территорию ЛНР

14:13  22 Мая 2017
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Донбасс: ВСУ семь раз обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 22 мая. Украинские военные выпустили по территории Луганской народной республики (ЛНР) почти 180 боеприпасов за минувшие сутки. По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, противник семь раз нарушил режим прекращения огня.

 «Всего по территории Республики было выпущено 178 гранат, мин и снарядов», — цитирует слова Марочко Луганский информационный центр.

Ранее оперативное командование Донецкой народной республики сообщило о 63 обстрелах со стороны киевских силовиков. Накануне под обстрел ВСУ также попала Донецкая фильтровальная станция.

#донбасс #лнр #луганск
Тимур Румянцев
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