Порошенко не приехал на ОЧЭС из-за «низкого статуса» участников

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Стамбул, 22 мая. Президент Украины Петр Порошенко не приехал на саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Ожидалось, что украинский лидер прибудет на заседание глав государств и правительств, которые входят в данное объединение. Имя Петра Порошенко значилось в списке украинской делегации, однако в итоге группу с Украины в Стамбуле возглавил вице-премьер Степан Кубив. По словам источника РИА Новости, Порошенко не прибыл на ОЧЭС из-за «низкого статуса» заявленных участников.

Отметим, что в понедельник в Стамбуле стартовал саммит по ЧФ. Россию на мероприятии представляет премьер-министр Дмитрий Медведев.