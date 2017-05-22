Крейсер «Маршал Устинов» принял участие в учениях в Баренцевом море

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Москва, 22 мая. Корабли и авиация Северного флота выполнили зенитные и артиллерийские стрельбы в Баренцевом море. Об этом проинформировали в понедельник официальные представители СФ ВМФ Российской Федерации.

В учениях были задействованы ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой десантный корабль «Александр Отраковский».

«Стрельбы проводились в ходе учения по противовоздушной обороне», — отметили в Северном флоте.

Ранее стало известно о том, что в ноябре 2017 года в состав Военно-морского флота России войдет фрегат «Адмирал Горшков».