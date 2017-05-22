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Происшествия
У петербуржца, угрожавшего взрывом в жилом доме, изъята граната времен войны

У петербуржца, угрожавшего взрывом в жилом доме, изъята граната времен войны

13:41  22 Мая 2017  /обновлено: 13:59  22 Мая 2017
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У петербуржца, угрожавшего взрывом в жилом доме, изъята граната времен войны

Санкт-Петербург, 22 мая. Житель дома на Товарищеском проспекте Петербурга, который угрожал устроить взрыв, сдался. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, у него была граната времен Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что полицейские вели переговоры с мужчиной с гранатой, который заперся в своей квартире. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

У петербуржца, угрожавшего взрывом в жилом доме, изъята граната времен войны

Алексей Громов
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