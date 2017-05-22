Новый вид лягушек-эльфов обнаружили в высокогорных лесах Вьетнама

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Москва, 22 мая. Новый вид лягушек обнаружили герпетологи МГУ в высокогорных лесах Южного Вьетнама. Крошечных земноводных назвали Ophryophryne elfina в честь сказочных персонажей, эльфов. Исследование провели совместно с международной группой ученых.

Как пояснили специалисты, такое название было выбрано не случайно – размер этих лягушек не превышает трех сантиметров в длину. Над глазами они имеют роговидные выросты, а красно-оранжевые бугорки создают причудливые узоры на их коже. Кроме того, леса, в которых обитают лягушки, даже в научной литературе часто называют эльфийскими.

Один из авторов исследования, старший научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Николай Поярков подчеркнул, что существование Ophryophryne elfina и других узкоротых чесночниц зависит от сохранности вечнозелёных влажных широколиственных лесов, а также чистоты горных ручьев, в которых эти лягушки размножаются. В связи с этим российские герпетологи рекомендуют занести Ophryophryne elfina в Красный список Международного союза охраны природы. В этот реестр попадают виды, находящиеся под угрозой исчезновения, уточняет газета «Аргументы и факты».

