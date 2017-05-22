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Политика
Скворцова избрана на пост председателя Всемирной ассамблеи здравоохранения

Скворцова избрана на пост председателя Всемирной ассамблеи здравоохранения

13:49  22 Мая 2017
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Скворцова избрана на пост председателя Всемирной ассамблеи здравоохранения

Москва, 22 мая. Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова была избрана на пост председателя Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ). Об этом в понедельник сообщил официальный представитель российского ведомства Олег Салагай.

Речь идет о высшем руководящем органе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как отметил Салагай, кандидатуру Скворцовой не поддержала только украинская сторона.

Напомним, ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова указала на то, что смертность новорожденных в стране снизилась на 20%.

#скворцова
Алексей Громов
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