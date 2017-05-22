Депортация медведей: Дмитрий Лекух о том, как на Украине Порошенко прогоняли

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Скандалом закончилось знаковое выступление Петра Порошенко в историко-мемориальном комплексе «Быковнянские могилы», где президент Украины решил ударно отметиться по случаю дня памяти жертв политических репрессий.

Что самое досадное для президента, гнали его «простые украинцы» в присутствии жены, депутатов Верховной hады и членов правительства. Да еще под камеры зарубежных журналистов.

«Быковнянский лес — это едва ли не самая большая братская могила в Украине, где покоятся десятки и десятки тысяч невинно убиенных», — привычно соврал в своем выступлении Петр Алексеевич, не менее привычно забыв про «неполиткорректный» по отношению к господствующей идеологии киевский Бабий Яр.

Ибо правду тут говорить не то, чтобы не хочется, а просто нельзя. Все понятно: в Быковнянских могилах захоронены люди, расстрелянные как нацистами (об этих на современной Украине жалеть, в общем, не принято, но «до кучи» сойдут – так сказать, в качестве модной там сейчас «идеологии примирения), так и жертвы террора 30–40-х годов, в том числе заключенные из киевских тюрем, расстрелянные при приближении немецкой армии, а также часть поляков из «катынского списка».

Что же касается Бабьего Яра, то там евреев, да и не только евреев, убивали как раз доблестные «украинские националисты» под руководством своих нацистских хозяев. Киевским властям об этих лучше либо вовсе не вспоминать, либо сквозь зубы: чего уж там, обычный, так сказать, «эксцесс».

Но погнали Порошенко все-таки не за это.

Брехло и ганьба

Как хорошо понятно из продолжающего набирать популярность в интернете видео «прогона», больше всего жителей Украины интересовали несколько иные вопросы, главный из которых звучит так: «Как вышло, что в самом бедном государстве Европы — самый богатый президент?»

Внятного ответа на этот вопрос Петр Алексеевич, к некоторому удивлению граждан, так и не нашел. Зато разъяснил, что «его украинский народ» вполне может прожить и без «георгиевских ленточек», и, тем более, без всяких там непонятных и неприличных «подконтрольных КГБ–ФСБ социальных сетей».

Вот тут-то «его украинский народ» обиделся окончательно — дав понять, что если уж без чего-то ему жить, то это без Порошенко.

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И самым мягким из того, что услышал украинский президент в теплый воскресный денек от «своего украинского народа», оказалось, судя по опубликованному видео, довольно точное определение «брехло!» — и не менее точное сопровождение «ганьба!»

Пришлось позорно бежать…

Медведей — в леса!

Что же касается соцсетей, без которых «народ Петра Алексеевича проживет», то они, разумеется, данную тему охотно подхватили. Так, несколько популярных в украинских сетях блогеров напомнили действующему президенту, что «моим народом» их любил называть некий Виктор Ющенко. И предложили выслать Петру Алексеевичу адрес пасеки, которой Виктор Андреевич сейчас руководит.

Но этого украинским блогерам показалось мало.

После того как в Совете национальной безопасности Украины официально разъяснили, что «пользователей украинского сегмента социальных сетей» не будут наказывать за обход блокировок, на т.н. «сайте петиций» появилось предложение к президенту Украины — запретить в стране матрешки, пельмени и водку. А всех проживающих на Украине медведей немедленно депортировать в Сибирь.

Самое смешное, что на текущий момент это предложение собрало уже изрядное количество подписей. Причем есть подозрение, что депортируемые медведи также выступят «за»: ибо медведь есть зверь дикий, с психикой здоровой, устойчивой и киевской шизофрении отнюдь не подверженной.

И ему бы — того. В леса. Особенно если учесть тот медицинский факт, что эти добры люди после своих фокусов никак не могут успокоиться. Полное ощущение: они изыскивают возможности сделать побольнее хотя бы своему собственному народу, если уж не получается с «оккупантами».

Как рассказывают источники во фракциях «Народного фронта» и «Блока Петра Порошенко», депутаты еще на прошлой неделе должны были провести т.н. «сверку голосов». Это понадобилось им, чтобы понять, насколько реально провести уже вот прямо сейчас результативное голосование за введение виз с Российской Федерацией. Так вот, по словам все тех же источников, вероятность голосования уже на текущей неделе за введение визового режима с РФ остается достаточно высокой.

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Ибо вам же, дорогие украинские граждане, сделали полный «безвиз» — вот и нечего легально трудиться на той же высокооплачиваемой «нефтяной вахтовке» в «стране-агрессоре»! Вот и езжайте «нелегалами в Европу», и «кружевные трусики» вашим девушкам там просто всенепременно найдут. Да и польские сортиры, пока сами поляки сантехниками в Лондоне трудятся, — тоже немытыми стоят. Надо бы помочь в перераспределении, так сказать, освобождающего от денег труда.

Ну, и какими же словами после этого будут приветствовать Петра Алексеевича трудящиеся на территории Российской Федерации «заробитчане»? Лично я, честно говоря, даже представить этого побаиваюсь.