Пьяный уролог в Хакасии насмерть забил хирурга ножкой стула

В закладки

Скопировать

Абакан, 22 мая. Врач-уролог убил хирурга ножкой стула в республике Хакасия. Как информирует пресс-служба СУ СКР по республике, инцидент произошел в минувшую пятницу в городе Черногорск.

По предварительной информации, между врачами произошла ссора на почве алкогольного опьянения.

Тело убитого со следами побоев было найдено в его квартире. Подозреваемый уже арестован, против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время он дает признательные показания.

Как сообщало ранее издание «Дни.Ру», на детской площадке в Ступинском районе Московской области погибла восьмилетняя девочка. По версии следователей, ребенок упал с качелей, после чего вернувшееся по инерции сиденье ударило его по голове.