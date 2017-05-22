Школьный забор рухнул на пятилетнего мальчика в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 22 мая. Пятилетний ребенок пострадал при обрушении секции школьного забора в Екатеринбурге. Мальчика доставили в больницу, сейчас все обстоятельства ЧП выясняет городская прокуратура.

Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Малыш в сопровождении своей тети проходили мимо школы № 80 на улице Калинина, 26 «а». Сейчас учреждение закрыто на ремонт. Как сообщила Ura.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, пострадавшего мальчика на скорой доставили в детскую городскую больницу № 9, врачи диагностировали у него ушиб ноги.

Напомним, 15 мая при обрушении фрагмента бетонного забора в Екатеринбурге тяжело пострадал девятилетний ребенок. У мальчика произошел разрыв двенадцатиперстной кишки. Он перенес операцию.

