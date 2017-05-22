Аккуратно и методично: как военные советники РФ готовят правительственные силы на юге Сирии

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После того, как ВВС международной коалиции ударили по войскам Башара Асада в районе Ат-Танфа на южном фронте сирийской войны, в расположение армии прибыли российские военные советники. Как российские Силы специальных операций готовят сирийские проправительственные силы к броску на оккупированный боевиками Ат-Танф — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Работа в поле

Как сообщило на выходных информагентство Al-Masdar News, после того, как ВВС США нанесли авиаудары по конвой проправительственных сил на юге Сирии, в провинцию Эс-Сувейда прибыли подразделения Сил специальных операций РФ. Как сообщил журналистам AMN источник в Вооружённых Силах САР, российские военнослужащие будут выполнять функции военных советников, а также помогут правительственным войскам Сирии предотвратить любую повторную агрессию со стороны коалиции.

????#SAA and Iraqı fighters liberated "Scientific Research" area where located northeast of Zaza junction pic.twitter.com/2kvbztCmsU — NDF (@NatDefFor) May 21, 2017

По данным проправительственного журналиста Ваиля Аль-Хуссейни, результатом координированных действий сирийской армии и российских специалистов стало то, что за последние четыре дня сирийским вооруженным силам удалось захватить более 90 квадратных километров территории в восточной части провинции. Как отмечается, поддерживаемые США подразделения боевиков отступают к Ат-Танфу, чтобы избежать конфликта.

Ошибочно утверждают западные СМИ и ресурсы антиправительственных сирийских бандформирований, что Россия послала свои военные подразделения для ведения боевых действий: Силы спецопераций РФ уже давно зарекомендовали себя как отличные наставники для сирийской армии. Как напоминает агентство Al-Masdar News, подготовленные российскими специалистами подразделения 5-го штурмового корпуса Сирийской Арабской Армии показали себя в боях под Пальмирой. И теперь российским военным предстоит объяснить тонкости ведения войны силам на юге Хомса.

Южный фронт: продвижение САА

После того, как в четверг, 18 мая, самолеты ВВС международной коалиции во главе с США нанесла удары по позициям правительственных сил Сирии, наступление в сторону треугольника границ Сирии, Иордании и Ирака было продолжено. Силы Сирийской Арабской Армии планируют продолжить продвижение к Ат-Танфу — но уже с другого фланга и под прикрытием ВВС Сирии. Так, правительственные войска совместно с отрядами ливанского движения «Хезболла» освободили здание Исследовательского центра к югу от перекрестка Заза на шоссе Дамаск — Багдад и выбили отряды боевиков вооруженной оппозиции, поддерживаемой США, из пустынного района Аита на юге провинции Хомс.

Постепенно, обхватывая территорию пустыни с двух флангов, подразделения Сирийской Арабской Армии вместе с Силами национальной обороны Сирии (NDF), «Хезболлой» и шиитским добровольческим подразделением «Батальон Имама Али» приближаются к пограничному переходу Ат-Танф. Согласно плану, правительственные силы выйдут к КПП «Ат-Танф», замкнув в кольцо обширную территорию, находящуюся под контролем боевиков, чтобы пресечь любые попытки вторжения проамериканских сил из соседней Иордании.

Напомним, на прошлой неделе боевики сирийской оппозиции из группировки «Магавир Аль-Таура» («Коммандос революции») при поддержке вооруженных сил США и Великобритании перешли границу с Иорданией в районе Ат-Танфа. Ключевые цели вторжения проамериканских наемников — это наступление на террористов «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ) на юге провинции Дейр-эз-Зор и захват богатых месторождений нефти. Эксперты ФАН в один голос заявляют: для того, чтобы победить в войне, сирийской армии необходимо опередить боевиков оппозиции и в спешном порядке начинать операцию по освобождению Дейр-эз-Зора.

Эксперт: Там, где наши советники – там успех

Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, работа российских военных советников в Сирии уже показала себя с наилучшей стороны.

«Это закономерное появление. И, надо сказать, мы уже получаем уверенные результаты работы. Там, где появляются наши советники — там успех. Но это не значит, что мы будем «шапками закидывать» — там, где находятся наши советники, идет серьезное изучение всех сторон сложившейся ситуации, внутренние ресурсы и возможности переломить ситуацию».

По мнению эксперта, если наступление правительственных сил Сирии будут координировать российские военные советники, то в скором времени войска смогут решить тактическую задачу на этом направлении — взятие Ат-Танфа и купирование угрозы военного вторжения США в богатые нефтью земли Дейр-эз-Зора.

«Я глубоко убежден: если наши советники появились, то в ближайшее время будет серьезное изменение ситуации в пользу правительственных войск Сирийской Арабской Республики».

* Организация запрещена на территории РФ.