Россия и Турция подписали соглашение о снятии санкций в торговле и экономике

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Анкара, 22 мая. Российская Федерация и Турция подписали совместное заявление о взаимном снятии санкций в торгово-экономической сфере. Свои подписи под соглашением поставил вице-премьер России Аркадий Дворкович и его турецкий коллега Мехмет Шимшек.

Отмечается, что на мероприятии присутствовали глава российского правительства Дмитрий Медведев и его турецкий коллега Бинали Йылдырым.

Напомним, 22 мая премьер-министр РФ Медведев участвовал в саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), в ходе которого он провел переговоры с Йылдырымом.

Ранее стало известно, что в ходе рабочей поездки в Стамбул у Медведева также должны состояться переговоры с главой Турции Тайипом Эрдоганом.