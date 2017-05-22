Суд обязал Киркорова вернуть полмиллиона рублей долга по кредиту

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Москва, 22 мая. Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил иск к российскому певцу Филиппу Киркорову и взыскал с него 499 тысяч рублей долга по кредиту. Истцом выступал банк «Церих» в лице Агентства по страхованию вкладов (ACB).

«Исковые требования удовлетворить частично и взыскать с ответчика 499 тыс. рублей вместе с госпошлиной», — огласила решение судья.

По данным истца, Киркоров в 2015 году взял два кредита на общую сумму 22,8 миллионов рублей под 26% годовых. Певец погашал долг своевременно до тех пор, пока у банка не отобрали лицензию. После этого представители «Цериха» подали на популярного исполнителя в суд. Между тем пресс-секретарь музыканта Антон Коробков-Землянский ранее заявлял, что ответчик погасил задолженность в полном объеме, передает ТАСС.

Ранее Киркоров подтвердил сообщения о том, что потратил на празднование своего дня рождения колоссальные денежные суммы. По словам певца, расходы на торжество пробили отметку в 40 миллионов рублей.