В Петербурге мужчина заперся в квартире и грозит взорвать гранату

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Санкт-Петербург, 22 мая. В Санкт-Петербурге житель дома на Товарищеском проспекте пригрозил взорвать гранату. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По данным собеседника ФАН, запершийся в квартире мужчина, об угрозах которого сообщили соседи, находится в состоянии алкогольного опьянения. Есть ли у него граната, сейчас выясняется. В настоящее время полицейские ведут с ним переговоры.