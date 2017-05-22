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Происшествия
В Петербурге мужчина заперся в квартире и грозит взорвать гранату

В Петербурге мужчина заперся в квартире и грозит взорвать гранату

13:26  22 Мая 2017  /обновлено: 13:59  22 Мая 2017
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В Петербурге мужчина заперся в квартире и грозит взорвать гранату

Санкт-Петербург, 22 мая. В Санкт-Петербурге житель дома на Товарищеском проспекте пригрозил взорвать гранату. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По данным собеседника ФАН, запершийся в квартире мужчина, об угрозах которого сообщили соседи, находится в состоянии алкогольного опьянения. Есть ли у него граната, сейчас выясняется. В настоящее время полицейские ведут с ним переговоры.

Алексей Громов
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