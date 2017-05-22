Самолет Трампа прилетел в Израиль по спецкоридору из Саудовской Аравии

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Тель-Авив, 22 мая. Американский президент Дональд Трамп прибыл в Израиль по специально разработанному для него воздушному коридору из Саудовской Аравии, которая не имеет авиационного сообщения с еврейским государством. По данным местных телеканалов, ведущих прямую трансляцию с места события, практически все руководство Израиля прибыло в Тель-авивский международный аэропорт Давида Бен-Гуриона, чтобы встретить «борт номер один».

Прямо из аэропорта американский лидер, которого сопровождает супруга Меланья, на вертолете отправится в Иерусалим, где его ожидают два дня культурных мероприятий и политических переговоров.

Как сообщало RT, в ближайшие два дня Трамп встретится с палестинским лидером Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава Соединенных Штатов должен будет решить амбициозную задачу — способствовать заключению долгожданного мира между Палестиной и Израилем.

По данным издания Haaretz, кабинет безопасности Израиля одобрил ряд уступок, утвердив пакет экономических мер для палестинцев на Западном берегу, чтобы угодить американским партнерам и показать готовность следовать пути мирного урегулирования с Палестиной. Как считает глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман, выгоды от сотрудничества с США в том, что оборона Израиля гарантировано будет получать поставки американского оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что военно-политический кабинет Израиля одобрил экономические меры, которые упростят жизнь на территории Палестинской автономии, перед визитом президента США Дональда Трампа.