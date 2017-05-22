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Общество
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей

Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей

13:19  22 Мая 2017
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Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей

Сочи, 22 мая. Организаторы лотереи «Спортлото» сообщили, что рекордная сумма в 364 млн 685 тысяч 787 рублей досталась одному из жителей города Сочи.

В «Гослото» «6 из 45» был разыгран суперприз в размере 364 млн 685 тысяч 787 рублей. Эта сумма является рекордной для российских лотерей. Никто и никогда в нашей стране не выигрывал подобные деньги, отмечается в сообщении.

По данным «Спортлото», счастливый билет был куплен в Сочи за 700 рублей. Его купили с помощью мобильного приложения. В 2943-м счастливом тираже выпали числа 11, 44, 26, 3, 22, 34.

Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей

Обладатель выигрышного билета пока за деньгами не пришел, передает «Свободная пресса».

#сочи #выигрыш
Алексей Громов
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