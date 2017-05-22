«Хезболла» прорвала позиции вооруженной оппозиции в провинции Эс-Сувейда

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Тишрин, 22 мая. Отряды ливанской «Хезболлы» вплотную подошли к электростанции Тишрин на востоке провинции Эс-Сувейда.

Военные источники сообщают, что подразделения проамериканской «Свободной сирийской армии» начали отступление в Эс-Сувейде. Эксперты считают, что приказ об отступлении поступил из Вашингтона, так как США пока не готовы к обострению ситуации в данной провинции.

Неразберихой в рядах вооруженной оппозиции воспользовалась «Хезболла», которая прорвала позиции ССА около Даука и подошла к электростанции Тишрин. Отмечается, что правительственным войскам удалось зачистить от боевиков населенный пункт Зулуф и находящуюся рядом плотину. Провинция практически полностью освобождена от террористов.