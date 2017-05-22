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Политика
Захарова рассказала, что думает об оскорбившем Лаврова Маккейне

Захарова рассказала, что думает об оскорбившем Лаврова Маккейне

13:09  22 Мая 2017
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Захарова

Москва, 22 мая. Официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова прокомментировала оскорбительное высказывание американского сенатора от Республиканской партии Джона Маккейна о главе министерства иностранных дел РФ Сергее Лаврове.

По словам Захаровой, Маккейн давно не вызывает абсолютно никаких эмоций, кроме жалости.

«Видимо, своих политических деятелей Маккейну мало — яда вырабатывается намного больше», — отметила дипломат.

Напомним, ранее Маккейн заявил, что удивлен тем, что глава США Дональд Трамп провел переговоры с российским министром Сергеем Лавровым.

Захарова

Помимо этого, 80-летний американский политик оскорбил главу внешнеполитического ведомства РФ Лаврова, назвав его «марионеткой российских властей». 

#россия #сша #лавров #захарова #маккейн
Дана Балан
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