Путин: ПМЭФ-2017 должен оценить риски, связанные с внедрением новых технологий

В закладки

Скопировать

Москва, 22 мая. Глава российского государства Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов Петербургского международного экономического форума, который состоится в июне.

Российский лидер выступил с предложением обсудить на форуме ряд актуальных вопросов, в том числе заметный рост мировой экономики после кризиса, а также внедрение новых технологий.

По словам Путина, экономика впервые в течение последних нескольких лет начинает подавать признаки форсирования спада, добавив, что в рамках форума необходимо обсудить, как укрепить положительные тенденции, а также дать оценку вызовам и рискам, которые связаны с внедрением новых технологий.

«Уверен, что принятые в ходе форума инициативы и советы будут способствовать выработке общих, консолидированных подходов, а заключенные на полях форума контракты и договоры послужат развитию международного сотрудничества, старту и реализации новых взаимовыгодных проектов», — подчеркнул президент РФ.

Напомним, ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня в Северной столице.