Госдуме предложили штрафовать на 100 тысяч рублей нарушителей ночной тишины

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Москва, 22 мая. Штрафы за нарушение тишины в ночное время в России могут вырасти до 100 тысяч рублей. Законопроект об этом внесен на рассмотрение в Госдуму. Автором инициативы стал замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) России, административная ответственность за нарушение покоя граждан и тишины устанавливается в период с 22 часов вечера до 6 часов утра. Шуметь нельзя, в частности, в жилых домах, гостиницах, общежитиях, больницах, школах, детсадах, а также жилые зоны на территориях объектов социального назначения.

Максимальный штраф в 100 тыс. рублей предусмотрен для юридических лиц (минимальный размер санкций – 50 тыс. рублей), для физических лиц предусмотрены штрафы от 10 до 20 тыс. рублей.

В частности к нарушениям будут отнесены ремонтные работы, уточняет «Вечерняя Москва».

