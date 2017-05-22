Геннадий Онищенко против алкогольной синекуры, или Кто и зачем спаивает россиян

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Министерство финансов РФ в конце прошлой недели подготовило отрицательный отзыв на внесенный в Госдуму законопроект о запрете скидок на алкоголь. С позицией Минфина категорически не согласен первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко.

О несогласии Минфина с запретом скидочных акций говорится в письме за подписью заместителя министра финансов Ильи Трунина. Документ был подготовлен в ответ на появившееся в конце марта обращение объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса «Опора России». В письме предприниматели просили курирующего алкогольную отрасль вице-премьера правительства РФ Александра Хлопонина не поддерживать запрет скидок на спиртное, сообщает газета «Известия».

Законопроект о запрете стимулирования продаж алкоголя при помощи скидок и бесплатных рекламных раздач в начале февраля внесла в Госдуму группа депутатов от ЛДПР. «Скидочные акции на алкоголь должны рассматриваться, как любая другая рекламная кампания, а значит — должны быть запрещены», — заявили инициаторы законопроекта.

По мнению первого заместителя председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадия Онищенко, позиция Минфина, возражающего против такого запрета, является крайне опасной, поскольку играет на руку алкогольной мафии и способствует алкоголизации населения.

«Организация «Опора России», которая защищает права малого и среднего бизнеса и членом президиума которой я имею честь быть, обратилась в правительство с просьбой: дескать, не надо запрещать скидки на алкоголь, не надо запрещать бесплатную раздачу алкоголя во время рекламных акций, — напомнил Геннадий Онищенко суть вопроса корреспонденту Федерального агентства новостей. — Я должен категорически против этого возразить. И я удивлен позицией Минфина, поскольку иногда его действия производят впечатление, что их правая рука не знает, что делает левая. Буквально две недели назад Минфин обосновывал повышение цены на водку именно проблемами здоровья нации. Меня тогда такая гражданская позиция Минфина искренне порадовала, и действительно цены на водку были повышены. И вдруг, буквально через неделю, Минфин публично декларирует прямо противоположные действия».

По словам Геннадия Онищенко, запрет скидок на алкоголь и его бесплатной рекламной раздачи направлен на снижение доступности алкогольной продукции, что способствует отрезвлению общества в прямом и переносном смысле.

«Во всем мире и в нашей стране, применительно к алкоголю, используется принцип снижения доступности, — подчеркнул первый зампред комитета Госдумы. — Этот принцип снижения доступности в первую очередь подразумевает ценовую доступность, то есть алкоголь должен быть недешевым, чтобы его нельзя было легко приобрести. И территориальная доступность играет роль — это значит, что магазины алкоголя должны быть не на каждом углу, а достаточно редкими. И ограничение любой рекламы алкоголя также играет важную роль. Сейчас, слава богу, прямая реклама алкоголя в нашей стране запрещена. Но, если вы помните, совсем недавно реклама алкогольной продукции занимала одно из первых мест в рекламных доходах наших теле- и радиокомпаний. Средства массовой информации буквально жировали на этой пагубной рекламе, которая убивала наше население. Фактически они поддерживали ту войну, которая велась и продолжает вестись с нашей страной при помощи алкоголя. И вдруг Минфин высказывает точку зрения, фактически, поощряющую рекламу алкогольной продукции».

По словам Геннадия Онищенко, «Опора России», инициировавшая просьбу сохранить рекламные скидки на алкоголь, представляет малый и средний бизнес, который сегодня занимает все больше места в российской экономике, но это не дает основания малым предприятиям наживаться на спаивании населения.

«Я поддерживаю «Опору России» и, более того, всеми доступными средствами всячески стараюсь помочь малому и среднему бизнесу. Я всецело за то, чтобы у малых предпринимателей было как можно меньше препятствий, чтобы в нашем законодательстве было как можно меньше запретительных норм, но, конечно, все это должно быть без ущерба для здоровья людей, — отметил депутат Госдумы. — Я горячо поддерживал законодательную норму, при помощи которой в свое время был введен запрет на продажу алкоголя и табака в киосках. Хотя вы прекрасно понимаете, что киоски — это наш малый бизнес. Но запрет продажи там алкоголя как раз исходил из принципа доступности алкогольной продукции. Я тогда говорил — давайте не будем разрешать ночью торговать в любом киоске алкоголем, а лучше создадим другие преференции для нашего малого и среднего бизнеса. Прежде всего это льготные кредиты, низкая доступность которых уже стала притчей во языцех, но, тем не менее, в этом направлении ничего не делается. И деньги на развитие малого бизнеса, и льготные кредиты как были труднодоступными, так и продолжают ими быть. Более того, в последнее время отмечается рост удельного веса так называемых токсичных кредитов, которые, порой, кто-то взял просто по неосторожности как физическое лицо, или как малый предприниматель. С такими кредитами представители малого бизнеса просто попадают в кабалу наших официальных банков, и, более того, банки все это оправдывают якобы своей бедностью, хотя это совершенно не так».

В то же время в алкогольном вопросе, похоже, Минфин готов пойти навстречу малым предпринимателям, что создает крайне негативную тенденцию, отметил Онищенко.

«Этого ни в коем случае нельзя делать, — подчеркнул собеседник ФАН. — Проводить такую политику просто опасно, потому что скидки на алкогольную продукцию — это та же реклама. Кроме того, исходя из тех барышей, которые получает алкогольная мафия в нашей стране, она может достаточно часто вообще бесплатно раздавать алкоголь, чтобы потом сторицей это окупить после того, как молодежь будет подсажена на выпивку».

По словам Геннадия Онищенко, вместо спаивания населения лучше бы производители легальной алкогольной продукции сосредоточились на борьбе со смертельно опасным суррогатным алкоголем.

«Конечно, нам нужно, чтобы легальный алкогольный бизнес включился в работу по ограничению продажи так называемой парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии, которые на самом деле ничего общего ни с парфюмерно-косметической продукцией, ни с товарами бытовой химии не имеют. Это просто легальная продажа суррогатного алкоголя под видом всякого рода настоек, лосьонов, жидкостей для розжига, и т.д. Вот где нам надо сосредоточить как можно больше усилий», — отметил Геннадий Онищенко.

По словам депутата Госдумы, любое заигрывание с алкогольной мафией несет в себе очень серьезную опасность, о которой он рассказал Федеральному агентству новостей.