В России появится система контроля за беспилотниками

В закладки

Скопировать

Москва, 22 мая. В России появится инфрастуктура, которая будет заниматься контролем полетов малых беспилотных авиационных систем (БАС), заявил специалист «Российских космических систем», главный конструктор Михаил Киречко.

Целью работы новой инфраструктуры будет упорядочивание и создание рабочей среды для операторов малых БАС, расширение возможностей беспилотных авиасистем и подготовка экономики к появлению нового слоя высокотехнологичных услуг.

По словам Киречко, над системами работают специалисты РКС. Опытный образец системы контроля будет создан до конца 2017 года и протестирован в Башкирии. В ближайшее время планируется запустить проект по мониторингу дорожной инфраструктуры с помощью беспилотников. В ходе разработки проекта будут проведены тесты прототипа системы, рассказал Киречко. В будущем данная инфраструктура будет распространена на территории всей страны.