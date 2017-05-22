Тимошенко обвинила Порошенко в «сворачивании» демократии

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Киев, 22 мая. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в репрессиях в СМИ, в «сворачивании» в стране демократии и свободы слова.

На Украине происходит масштабное наступление на демократические ценности – сворчиваются все свободы, достигнутые «тяжелыми жертвами украинского народа, в том числе в двух революциях». Такое мнение выразила оппозиционный политик Юлия Тимошенко.

«Все телеканалы взяты под репрессивный контроль персонально президента Украины и его окружения», — рассказала лидер «Батькивщины» в ходе заседания в Раде. По словам Тимошенко, ей запрещено принимать участие в вечерних телеэфирах, а также выступать в прайм-тайм на ведущих телеканалах. Ранее украинский президент Порошенко заявил о беспрецедентном уровне свободы в стране.