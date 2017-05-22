Пальмира: САА готова освободить от ИГ месторождение Арак

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Пальмира, 22 мая. Правительственные войска намерены зачистить от боевиков газовое месторождение Арак и начать деблокаду осажденного Дейр эз-Зора.

В военной операции участвуют подразделения «5-го Легиона», элитной бригады «Силы Тигра», ВВС Сирии и бойцы сирийско-палестинской «Лива Аль-Кудс». Отряды завершают зачистку от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) последних высот около газового месторождения.

Отмечается, что утром был нанесен ряд ударов по позициям игиловцев к востоку от Пальмиры. В данный момент правительственным войскам открыт путь на населенный пункт Арак, который находится всего в трех километрах. После завершения операции сирийские войска выйдут к трассе, соединяющей Пальмиру и Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.