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Киев, 22 мая. Президент Украины Петр Порошенко уверен, что останется во главе страны на второй срок, несмотря на инцидент с освиставшей его разгневанной толпой украинцев.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Порошенко покидал территорию Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» под свист нескольких десятков человек и крики «Позор!», «Брехло!» и «В отставку!». Также у поспешившего ретироваться главы государства поинтересовались, почему у самой бедной страны в Европе настолько богатый президент.

Как считает политолог Денис Денисов, реакция народа на личность Порошенко не повлияет на его намерение пойти на второй срок президентства.

«Порошенко более чем уверен, что он останется президентом Украины и на второй срок. Несмотря на объективные данные, которые существуют, он почему-то решил, что заявил эксперт в интервью газете «Известия».

По мнению Денисова, у Порошенко есть шанс победить на выборах, если он найдет компромисс с представителями партии «ястребов» по политическому будущему страны и призовет на помощь административный ресурс. Однако если ситуация обострится еще больше, нынешнему президенту будет сложно удержать власть.