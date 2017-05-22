Качели убили восьмилетнюю девочку в Подмосковье
Москва, 22 мая. Сотрудники Следственного комитета выясняют причины и обстоятельства гибели ребенка на детской площадке в Московской области. Об этом в понедельник сообщили в Главном следственном управлении СК РФ.
По данным следствия, в минувшую субботу, 20 мая, восьмилетний ребенок на детской площадке, расположенной на Советской улице села Старая Ситня Ступинского района, упала, когда каталась на качелях. Вращающееся сидение качели ударило девочку по голове, в результате серьезных травм ребенок умер на месте, не дожидаясь приезда скорой помощи, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, после чего будет принято решение.
Следователи изучают место трагедии и проводят все необходимые процедуры для выяснения точных обстоятельств случившегося.