Соратников Порошенко уличили в тайном сидении в заблокированной «ВКонтакте»

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Киев, 22 мая. С момента подписания президентом Украины Петром Порошенко указа о запрете российских соцсетей прошла неделя, за это время многие пользователи научились обходить блокировки, среди них – депутаты Рады и их родственники.

Внефракционный депутат Рады Михаил Головко пользовался запрещенной указом Порошенко соцсетию «ВКонтакте» 18 мая. Активно пользуются российской соцсетью и дочь националиста Олега Тягнибока 22-летняя Дарина-Богдана и его 20-летний сын Гордей. Многие украинские депутаты научились обходить запреты доступа, и продолжают пользоваться соцсетями.

Известно, что «Оппозиционный блок» считает решение украинского президента «Оппозиционный блок» не будет закрывать свои страницы во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Указ президента, давший зеленый свет решению СНБО, касается провайдеров, а не обычных граждан», — сказал парламентарий Юрий Павленко. Отметим, что многие депутаты Рады сохранили свои страницы, несмотря на призывы к удалению аккаунтов, среди них и депутата от блока Порошенко.