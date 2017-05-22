Сирия: бойцы САА украшают машины и блокпосты российскими флагами

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Эс-Сувейда, 22 мая. Правительственные войска вывешивают на своей боевой технике российский триколор.

Военнослужащие Сирийской арабской армии, ведущие успешную боевую операцию в провинции Эс-Сувейда, украшают освобожденные от террористов населенные пункты российскими флагами. Военные источники сообщают, что флаги РФ появляются и на сирийских машинах. Бойцы САА выражают благодарность летчикам ВКС РФ за прикрытие воздушного пространства в данном регионе.

Ранее сообщалось, что правительственные войска близки к полной зачистке провинции Эс-Сувейда от боевиков, на востоке региона освобождена территория в 90 квадратных километров.