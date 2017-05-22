Белокаменный мост XVII века нашли на Славянской площади в Москве

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Москва, 22 мая. Во время ремонта водопровода на Славянской площади были найдены каменный фундамент и кирпичную арку белокаменного моста XVII века, сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, специалисты несколько дней расчищали и изучали древний мост. Кирпичная кладка была предварительно датирована третьей четвертью XVII века.

Долгое время этот мост считался утраченным, единственное упоминание о нем встречалось в документах четырехсотлетней давности. В древности этот мост вел к воротам Варварской башни Китай-города, его использовали для въезда в центр столицы. В период правления Александра I ров вокруг Китай-города был засыпан, бастионы — разрушены, а сама стена перестала выполнять оборонительные функции.

По словам главы Мосгорнаследия, конструкция моста была серьезно повреждена коммуникациями, проложенными еще во времена Советского союза. Археологи считают, что мост многократно ремонтировали, передает РИАМО.