Донбасс: командование ДНР заявило о 63 обстрелах силовиков за сутки

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Донецк, 22 мая. Оперативное командование ДНР заявило о 63 обстрелах со стороны киевских силовиков. За минувшие сутки под огнем ВСУ оказались 22 населенных пункта народной республики.

При обстрелах силовики применяли артиллерию, танки, минометы, БМП, БТР. Кроме того, огонь вели из гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов ранения получила жительница села Спартак, а в Донецке, Докучаевске и Ясиноватой повреждения получили восемь жилых домов и здание магазина. По последним данным, состояние пострадавшей женщины врачи оценивают как удовлетворительное.