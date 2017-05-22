Полиция назвала главную версию наезда авто на толпу в Тель-Авиве

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Тель-Авив, 22 мая. Сотрудники правоохранительных органов Израиля рассматривают наезд на пешеходов в Тель-Авиве как ДТП, а не террористический акт.

По словам медиков, в результате наезда четыре человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Изначально СМИ считали, что наезд был совершен умышленно. Однако, по данным полиции, предварительное расследование свидетельствует о том, что это была авария.

Напомним, инцидент случился за 60 минут до ожидаемого прибытия в Израиль главы Белого дома Дональда Трампа.