Названы самые популярные подержанные внедорожники России

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Москва, 22 мая. Эксперты составили топ-10 самых популярных у россиян внедорожников с пробегом по итогам первого квартала этого года. Возглавила рейтинг отечественная Lada 4х4.

По данным агентства «Автостат» , объем рынка подержанных моделей отечественного внедорожника в январе-марте составил 22,2 тыс. машин — на 3% меньше, чем в 2016 году. Второе место у еще одного российского автомобиля Chevrolet Niva (15,1 тыс. моделей). Замыкает тройку японский внедорожник Toyota RAV4 (8,3 тыс. автомобилей).

Кроме того, в список попали Nissan X-Trail, Honda CR-V, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, BMW X5, Renault Duster и Lexus RX.